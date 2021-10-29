Türk SİHA'ları Fransa'yı korkuttu:

Türk savunma sanayisinin gözbebeği Türk SİHA'ları operasyonel güçleriyle Avrupalı ülkelerin dikkatini çekmeye devam ederken. Durumdan' Endişe' duyduklarını belirten açıklamalar da geliyor.

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Euronews'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

"TB2 SİHA'DAN RAHATSIZIZ"

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.