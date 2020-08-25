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Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

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