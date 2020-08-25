Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından saldırıya ilişkin detayları paylaştı.
MSB açıklamasında, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." denildi.
Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020