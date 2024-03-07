Dünya çapındaki uluslararası spor organizasyonlarında uzun zamandır FIFA dahil bir çok kuruluş ve yabancı yazılım şirketlerinin oluşturmaya çalıştığı sporda gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, Türk yazılım mühendisleri tarafından başarılı bir şekilde hayata geçirildi. Sporda devrim niteliğinde olan bu uygulama, sınırlı sayıdaki reklam alanlarını sınırsız hale getirerek futbol kulüplerine ve taraftarlara ekstra gelir sağlama potansiyeline sahip oldu. İlk olarak 1'inci Lig'de 3 Mart Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Boluspor maçında test edilen Develad, İzmir ve Atatürk'ü yeşil sahalarda buluşturan animasyonuyla sosyal medyada geniş yankı buldu.

Türk mühendislerden sporda sanal gerçeklik projesi Develad!



🔹FIFA dahil bir çok kuruluş ve yabancı yazılım şirketlerinin oluşturmaya çalıştığı sporda gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri, Türk yazılım mühendisleri tarafından başarılı bir şekilde hayata geçirildi. pic.twitter.com/vTXG0y1EE2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 7, 2024

Dünyada ilk kez kullanılan bu sanal gerçeklik uygulaması aynı zamanda FIFA'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda tercih ettiği bir teknoloji olarak öne çıktı. Ancak patent sahibi Develad'ın başvurusu üzerine FIFA tarafından kullanımı durduruldu. Develad’ın bir diğer önemli özelliği ise stadyumlarda yaşanan uygulama içi ve dışı internet problemini ortadan kaldıracak olması oldu. Uygulama, kullanıcılarına kalabalık etkinliklerde dahi kesintisiz internet erişimi sağlayarak, sosyal medya paylaşımları ve mesajlaşma gibi temel ihtiyaçları sorunsuz bir şekilde yerine getirme imkanı sunuyor. Develad ekibi, ileri aşamalarda daha çok içerik sunarak futbolun dijitalleşmesinde etkin bir rol oynamayı hedefliyor.

Develad ekibi, AR, VR ve MR teknolojilerinin sınırlarını zorlayarak taraftarlara unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Develad, maç istatistikleri, bilgi yarışmaları ve ilk 11 dizilimleri gibi önemli anları AR ile sahada canlandırarak, sporseverlerin maç deneyimini zenginleştirip, aynı zamanda dereceye giren taraftarlara forma, imzalı forma, imzalı top ve bir sonraki maça bilet gibi ödüller vererek etkileşimi artırmayı planlıyor. Taraftar ve kulüp işbirliğini başka bir noktaya getirecek bu teknoloji, sürdürülebilir olmasının yanı sıra modern futbol tanımının birebir karşılığı olma yolunda çok iddialı olacak. Develad uygulaması, gelecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda adından çokça söz ettirecek.