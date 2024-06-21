Türk Kızılay’ın vekâletle kestiği kurbanlar 4,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türk Kızılay, 18 yıldır uyguladığı ‘Kızılay Kurban Modeli’yle bu yıl da kurban kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hisseyi geçerek 146 bin 683 hisse kurban kesimine ulaştı. ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekâletlerini alan Kızılay, yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında ise üç kıtada 19 ülkede olmak üzere 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi.

“Türkiye ve Gazze için 31 bin 668 hisse kurban kesildi”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği 31 bin 668 hisse kurban kesiminden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Konservelerin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatarak yurt içi dağıtımlarda başta deprem bölgesindeki afetzedeler olmak üzere 340 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına ortak olacağız. Bu yıl Gazze’deki çatışma mağdurları için de uzun ömürlü kavurma konservesi yöntemi benimsendi. Yurt içi kampanyasının Gazze’ye ayrılan bölümünde aldığı vekâletlerle 21 bin 252 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, Kızılay’ın bölgeye insani yardım gönderdiği İyilik Gemileri’yle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak” dedi.

“21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına uzanıyor”

Kurban ibadetini Kızılay’a verdikleri vekâlet aracılığıyla yerine getiren bağışçılara teşekkür eden Yılmaz, “İyiliğe gönül veren hayırsever bağışçılarımız sayesinde milletimizin yardım eli Kızılay’ımız, Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına uzanıyor. Kızılay olarak Kurban Bayramı’nın bereketini çoğaltan kıymetli bağışçılarımıza, ulaştığımız her ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

19 ülkede 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi

Kızılay, yurt dışı kurban kampanyası kapsamında Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen; Afrika’da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere üç kıtada toplam 19 ülkede 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi. Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etlerini soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtan Kızılay, 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban payı ulaştırdı.