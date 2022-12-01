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Türk Kızılay'dan Sudanlı selzedelere gıda yardımı

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı ile işbirliğiyle selden etkilenen 500 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu, başkent Hartum'da selin vurduğu Kerari, Umbedde, Cebel-i Evliya ve Umdurman bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Projesi kapsamında da 400 çanta ve kırtasiye setini, Hartum'un Kerari, Şark-ı Nil, Cebel-i Evliya, Bahri ve Umdurman kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına ulaştırdı.

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