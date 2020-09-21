Türk Kızılay Sudan'da sel mağduru binlerce kişiye insani yardım ulaştırdı

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin ardından hemen insani yardım çalışmalarına başlayan Türk Kızılayın son olarak başkent Hartum'un Kalakle bölgesindeki 432 aileye gıda kolisi ulaştırdığını söyledi.

Ülke genelinde selden etkilenen 50 bin kişiye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, yaklaşık 5 bin kişiye de gıda kolisi yardımında bulunduklarını dile getirdi.

Sudan'da meydana gelen ve 100'den fazla insanın hayatına mal olan, 100 binden fazla evin de yıkılmasına sebep olan selde, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, Risale-i Nur Merkezi ve Türk-Sudan İş Adamları Derneği, mağdur ailelere 500 bin dolar değerinde insani yardımda bulundu.

Türk STK'lar, içinde gıda maddeleri bulunan koli ve hijyen paketinin yanı sıra kurban, sıcak yemek, soğuk ve sıtmadan korunmak amacıyla battaniye ve cibinlik gibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Sel ve taşkınlarda 121 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 121 kişi yaşamını yitirdi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.