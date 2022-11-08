Türk Kızılay İdlib'de 22 derslikli okul açtı!

Türk Kızılay, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere sığınan sivillere briket ev yapımına devam ediyor.

Kızılay, yaptığı briket evlerde yaşayan çocukların eğitimden geri kalmaması için okul yapımını da sürdürüyor. Son olarak bin 288 briket evden oluşan Atasay köyü içerisinde bin 600 çocuğun eğitim göreceği ilk ve ortaokul hizmete açıldı.

Açılışa, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdür İbrahim Altan, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan, FİKSAD Fikir Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (FİKSAD) Başkanı Ahmet Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Okulun açılışında konuşan Kınık, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bireysel ve kurumsal bağışçılarla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplamda 7 bin 500 briket ev yapımının planlandığını söyledi.

Bunlardan 3 bin 711'inin tamamlandığını belirten Kınık, "Kalan 3 bin 789 evin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Planlaması yapılan evlerin de 2023 yılı içerisinde inşaat çalışmalarının bitirilmesi öngörülmektedir." dedi.

Briket evlerin bloklar halinde, 2 oda ile birlikte içerisinde mutfak, tuvalet, duş ve bölge şartlarına uygun avludan oluştuğunu anlatan Kınık, "Atasay köyü içerisinde yer alan sağlık merkezinde ise bölgede başka sağlık merkezi olmadığı için Atasay köyü ve bölgedeki diğer kamp/briket ev alanlarına sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca bölge halkının ibadetlerini gerçekleştirebileceği cami, oyun parkları ve sosyal alanlar Atasay köyü içerisinde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın Suriye'deki iç savaş boyunca yaptığı yardımlar hakkında bilgi veren Kınık, "2012 yılının ağustos ayında Türk Kızılay’ın başlattığı faaliyetler kapsamında; ulusal ve uluslararası fonlar, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, bireysel ve kurumsal bağışçılar tarafından sağlanan sınır ötesi yardımlar, günümüzde 66 bin 824 tıra ulaşmıştır." dedi.

Kınık, sivil toplum kuruluşları ve bağışçıların destekleri ile sağlanan insani yardımlardan milyonlarca ihtiyaç sahibinin yararlandığını aktararak, "Sevgi Mağazası projesi ile 2017 yılından günümüze Suriye içerisinde 8 Sevgi Mağazasında yaklaşık 1,9 milyon insana, 6 milyon 883 bin 741 parça giyim malzemesi ulaştırıldı." diye konuştu.

Türk Kızılay koordinasyonunda bulunan 7 sığınmacı kampı ve 12 yetimhanedeki 25 bin 953 ihtiyaç sahibine her ay düzenli olarak gıda ve hijyen kolisi dağıtımları gerçekleştirdiklerini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu kamplardaki okul ve dersliklerde eğitim öğretim hizmeti verilerek eğitim çağındaki çocukların yararlanması sağlanmaktadır. Kamplar içerisinde ibadetlerini gerçekleştirilebilecekleri camiler bulunmakta ve yine bu kamplar içerisindeki sağlık merkezlerinde sağlık taramaları ve temel sağlık hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca çocuk oyun parkları, su ihtiyacının karşılanabilmesi için su kuyusu ve su kulesi kamp ve yetimhaneler içerisinde mevcuttur. 2011 yılından günümüze Türk Kızılay öz kaynaklarınca temin edilen ve kurumumuza bağışlanarak Suriye içerisine sevkiyatının yapıldığı 8 milyon 360 bin 325 gıda kolisi ve 2 milyon 848 bin 287 hijyen seti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır."

Suriye içerisinde anlaşmalı fırınlarda üretilen ekmekleri düzenli olarak İdlib ve Yayladağı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Kınık, günlük 225 binden fazla ekmeğin üretimi ve dağıtımını yaptıklarını, kamp ve yetimhanelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine günlük ortalama 900 ton temiz su sağladıklarını aktardı.

FİKSAD Başkanı Ahmet Yıldırım da 2015'ten itibaren Suriye'de yardım faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Kızılay ile Osman Ertem Okulunu yaptıklarını anlatan Yıldırım "Kızılay ile birlikte farklı alanlarda yardım yapmak istiyoruz. Bilhassa okul ve cami ağırlıklı faaliyetler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.