Türk Kızılay, depremzedelere 5 aşevi, 326 mobil mutfak ve 86 ikram aracıyla hizmet veriyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirilen aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelere destek sağlanıyor.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalışan Türk Kızılay koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve dernekler, bölgede 5 aşevi, 326 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 11 mobil fırın, 21 sahra mutfakla hizmetlerini sürdürüyor.

Mobil mutfak ve ikram araçlarıyla depremzedelere sıcak yemek, çorba, su, ekmek ve ikramlık malzemeler dağıtılıyor.

Bu noktalara, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından ve www.kizilay.org.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

Psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendiren Kızılay, arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.