Türk-Japon dostluğunun sembol ismi Şef Seiji Mukaiyama hayatını kaybetti.

Besteleriyle Türk-Japon dostluğunu notalara döken, 20 yılı aşkın süredir düzenlediği "Dünya Barışına Çağrı" konserleriyle adeta bir iyilik elçisi olarak yaşamını sürdüren besteci, söz yazarı ve orkestra şefi Seiji Mukaiyama hayatını kaybetti.

2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşen Mukaiyama, doğa, insan ve tarih üzerine bestelediği eserlerle tüm dünyanın tanıdığı saygın bir müzik adamıydı.

Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Wakayama Vilayeti'nde 1946 yılında doğan Mukaiyama, atalarından öğrendiği Ertuğrul Fırkateyni'nin hüzünlü hikayesinin etkisiyle bir Türk dostu olarak yetişti.

Şef Mukaiyama, Gazeteci yazar Erdal Güven’in kitaplarından esinlenilerek bestelenen eserlerden oluşan “Tsunami” senfonisini yönetmişti.

Güven'in kaleme aldığı "Tahran'dan Kaçış" ve "Abdulhamid'in Hüzün Gemisi" adlı kitapları Mukaiyama'ya ilham kaynağı olmuş ve "Dostluk" adını verdiği eseri bestelemişti. Eser, dünyanın en ünlü konser salonlarından biri olan Carnegie Hall ve Sydney Opera House'da sahnelenmişti.

Mukaiyama, "Dostluk" isimli eserini 2010 yılında, "Türkiye'de Japonya Yılı" etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Mersin'de de sahnelemişti.