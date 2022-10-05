Türk-Japon dostluğu notalarda hayat buldu!

Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Erdal Güven’in yazdığı kitaplarından esinlenilerek bestelenen eserlerden oluşan Türkiye-Japonya Dostluk Konseri, CSO Ada Ankara'da düzenlendi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında TUJİAD (Japon İşadamları İle Ekonomik Ve Kültürel İşbirliği Derneği) işbirliği ile gerçekleşti.

Türkiye'de ilk kez seslendirilen Tsunami Senfonisi'nin şefliğini Etsuya Kitani yaptı. Dünyaca ünlü şef Seiji Mukaiyama ise sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi. Mukaiyama konsere gönderdiği video mesajda Türkiye'de olamamanın kendisini üzdüğünü belirtti.

Konserde, solistler Soprano Nazlı Alptekin, Bas Hasan Alptekin, anlatıcı Halit Mızraklı ve koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu dinleyicilere unutulmaz bir sanat ziyafeti sundu.

Türkiye-Japonya dostluğunun notalara döküldüğü konser öncesi, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro kısa bir konuşma yaptı. Kazuhiro Türkçe yaptığı konuşmasında Türk-Japon dostluğuna değindi.