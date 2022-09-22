Türk-Japon dostluğu müzikle yeniden hayat buluyor

Dünyaca ünlü Japon şefler Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani, Başkent Kültür Yolu Festivali için Türkiye’ye geliyor. Festival kapsamında verilecek “Türk-Japon Dostluğu” konserinde “Tsunami” senfonisi de seslendirilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında TUJIAD (Japon İşadamları İle Ekonomik Ve Kültürel İşbirliği Derneği) işbirliği ile gerçekleşecek “Türkiye-Japonya Dostluk Konseri” diplomatik ilişkilerde 100. yıla doğru giden iki ülke arasında pandemi sonrası gerçekleşecek en önemli kültürel etkinlik olma özelliği taşıyor.

Gazeteci-yazar Erdal Güven’in 2008’de kaleme aldığı “Abdülhamid’in Hüzün Gemisi” ve 1985’te Türkiye tarafından Tahran’dan kurtarılan 215 Japon vatandaşının hikayesini anlattığı “Tahran’dan Kaçış” romanlarından ilham alarak besteler yapan Seiji Mukaiyama ilk konserlerini Türkiye’de 2010 yılında verdi. Kendini Türk-Japon dostluğuna adayan şef Seiji Mukaiyama uzun yıllardır dünyanın dört bir tarafında konserler veriyor.

Tsunami notalara dökülüyor

Japon şefler Mukaiyama ve Kitani, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde, Türkiye’de ilk defa seslendirilecek olan “Tsunami Senfonisi” ile, dinleyicilere deprem ve tsunamiyi notalarla yaşatırken, bu konularda farkındalığı artırmayı da hedefliyorlar.

Türkiye Japonya Dostluk Konseri’nde şefler Seiji Mukaiyama-Etsuya Kitani ile baraber, solistler Nazlı Alptekin (Soprano), Hasan Alptekin (Bas), anlatıcı Halit Mızraklı ve Koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu yer alacaklar.