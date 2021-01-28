Türk isim Almanya'da rektör seçildi

Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Almanya'da bulunan Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.

Göttingen Üniversitesi yaptığı yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Metin Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiğini, üniversitesinin mütevelli heyetinin de kararı onayladığı belirtildi.

Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız" dedi.

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesi'nde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.