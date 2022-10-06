Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gönderdi. İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.

İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti.

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gönderdi.

İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.