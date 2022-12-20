TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı: "Kabul ederlerse imzalarız, altındaki rakama masada olmayız."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız" dedi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.
Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız" dedi.
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