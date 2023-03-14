Türk İnternet Medya Birliği kuruldu

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TİMBİR, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ve Avrupa'dan internet medyasını bünyesinde barındırıyor. Birlik, internet üzerinden yayın yapan internet medyasını bir araya getirmek, desteklemek, eğitmek, etkin kılmak ve ihtiyaç halinde yenilerinin kurulmasına destek olmak amacıyla faaliyet yürütecek.

Ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini geliştirmeyi, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmayı da amaç edinen TİMBİR, başta Türk dünyası ve kardeş topluluklar olmak üzere tüm dünyada kısmen dahi olsa Türkçe yayın yapan internet medyasını bir çatı altına getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİMBİR Kurucu Başkanı Dr. Süleyman Basa, Birliğin 81 il, 10 ülkede, 100 üye ile birlikte kurulduğunu belirterek, bünyelerinde 1.000 dolayında internet haber sitesinin yer aldığını bildirdi.

Basa, "Alanında tek ve en büyük yapı Türkiye'nin kamu yararına sahip 53'üncü birliği oldu. Birliğin kurulmasını onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve Başkan Yardımcısı Evren Başar’a, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürümüz ve Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile bizimle birlikte yol alan medya mensubu tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Basa kimdir?

1968 Rize doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Rize Pazar'da tamamlamış olup. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 1994 yılında yüksek lisansını, 2003 yılında ise doktorasını tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. Dr. Süleyman Basa Türkiye İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu Üyesi, TFHG Vakfı Başkanı, RİDEF Onursal Başkanıdır. Basa, Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR) kurucusudur.