Türk gurbetçilerden Japon arama kurtarma ekibine "Arigato" (Teşekkürler)

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'nın, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Güngen, "Türkiye, bu süreçte Japon dostlarının yaptıklarını unutmayacak." ifadesini kullandı.

Törene katılan Japon yetkililer, iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, Türkiye'deki görev sürelerinde Türk makamlarının gösterdiği destek için teşekkür etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, başkente ulaşan arama kurtarma ekibinin görüntülerine yer verildi.

Depremlerden etkilenenler için arama kurtarma ve sağlık uzmanlarından oluşan 78 kişilik Japon ekibin halen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.