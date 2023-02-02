Türk futbolunun efsane ismi Suat Mamat!

Demiryollarında çalışan bir babanın ikinci oğlu olarak 30 Kasım 1930'da Bakırköy'de dünyaya gelen Suat Mamat, ağabeyi Nevzat'ın Ankara Demirspor'da kalecilik yapması sebebiyle erken yaşta futbola ilgi duydu.

Sokaklarda, arsalarda top oynayan Suat Mamat, futbola 16 yaşındayken Yedikule Demirspor'da başladı. Bugünün deyişiyle "10 numara" pozisyonunda oynayan Suat Mamat, Yedikule Demirspor'da bir süre forma giydikten sonra Bakırköy Sümerspor takımına geçti ve resmi kariyerine de burada 19 yaşında adım attı.

Askerlik çağında futboldan kopmayarak İstanbul Karagücü'nde top koşturan Suat Mamat, burada etkili performans gösterdi. 1949 ile 1952 yıllarında Ankara Demirspor formasını terleten Mamat, kariyerindeki en büyük sıçramayı ise Galatasaray'a transfer olarak yaptı.

Milli formayla yaklaşık 10 yıl

Suat Mamat, Galatasaray'da oynadığı yıllarda gösterdiği performansla milli takıma yükselmeyi başardı.

Ay-yıldızlılarla ilk maçına 14 Mart 1954 yılında İspanya ile oynanan Dünya Kupası eleme müsabakasının rövanşında çıkan Suat Mamat, yaklaşık 10 sene milli formayı terletti.

Türkiye, dünya kupalarına ilk kez 1954 İsviçre'de katıldı. Elemelerde İspanya ile eşleşen milliler, ilk maçı 4-1 kaybedip, ikinci karşılaşmada ise 1-0 galip geldi. Averaj uygulaması olmadığı için üçüncü karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'da oynandı. Bu maç da 2-2 berabere bitince, yazı-tura atışı yapıldı. İtalyan çocuk Franco'nun yaptığı atışta Türkiye kazanıp, dünya kupalarına katılmaya hak kazandı.

Dünya kupalarındaki ilk gol Suat Mamat'tan

Suat Mamat, Türkiye'nin dünya kupalarındaki ilk golüne imza attı.

Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında milli takımı 1-0 öne geçiren Suat Mamat, böylece Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

Biri B milli olmak üzere ay-yıldızlı formayı 27 kez terleten Suat Mamat, toplamda 5 gol atma başarısı gösterdi.

Suat Mamat, dünya kupalarında milli takım adına toplamda attığı 3 golle, Burhan Sargun ve İlhan Mansız'la beraber hala bu kulvarda rakip fileleri en çok havalandıran 3 futbolcudan biri.

Hem attı hem tuttu

Suat Mamat, gol yollarındaki performansını kaleciliğe de taşıdı.

Mamat, kalecinin sakatlandığı ve oyuncu değiştirme hakkının bulunmadığı bazı karşılaşmalarda kaleyi korudu ve üstün bir performansa imza attı.

Futbolu Vefa'da bıraktı

Suat Mamat, futbolculuk kariyerini Vefa'da noktaladı.

Bahsi geçen yıllarda Türkiye'de futbolcular 30'lu yaşların başında kariyerlerine son verirken, efsane isim 37 yaşındayken Vefa'ya transfer oldu. Dönemin güçlü takımlarından Vefa'da 1967-1968 sezonunda top koşturan Suat Mamat, bu formayla 9 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Türk futbol efsanesi, Vefa'da geçirdiği sezonun sonunda jübilesini yaparak kariyerini sonlandırdı.