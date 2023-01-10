Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, yarın vefatının birinci yılında anılacak.
26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.
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Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü'nde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Ahmet Çalık, kırmızı-siyahlı kulüple 118 maçta görev yaptı.
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Gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
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Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Arabam.com Konyaspor ile anlaştı.
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