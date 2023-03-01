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Türk futbolunda tarihi kenetlenme! 6 kanal canlı yayınlayacak

Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20:00'de başlayacak ve 01:00'e kadar sürecek canlı yayın 6 spor kanalından canlı yayınlanacak. İşte yayına katılacak olan bazı sporcular...

Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20:00 itibariyle başlayacak ve 01:00'e kadar devam edecek. 

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.

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Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak.

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Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.

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