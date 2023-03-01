Türk futbolunda tarihi kenetlenme! 6 kanal canlı yayınlayacak

Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20:00 itibariyle başlayacak ve 01:00'e kadar devam edecek.