Türk futbolunda tarihi kenetlenme! 6 kanal canlı yayınlayacak
Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20:00'de başlayacak ve 01:00'e kadar sürecek canlı yayın 6 spor kanalından canlı yayınlanacak. İşte yayına katılacak olan bazı sporcular...
Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20:00 itibariyle başlayacak ve 01:00'e kadar devam edecek.
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.
Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak.
Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.