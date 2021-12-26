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Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar

İşte bağımsız Türk devletlerinin bayraklarındaki o semboller ve anlamları...

AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bayrağı hakkında ilk hükümet kararı 1918`de alındı. Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991`de tekrar milli bayrak olarak benimsedi.

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Azerbaycan bayrağı mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerden oluşuyor. Kırmızı zemin üzerinde ak renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulunuyor.

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Bayraktaki gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyet’i, kırmızı renk ise uygarlığı temsil ediyor.

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Ülkede 9 Kasım Devlet Bayrak Günü olarak kutlanıyor.

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