Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC kararı: Gözlemci üye olacak!

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız"

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.