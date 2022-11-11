Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC kararı: Gözlemci üye olacak!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız"
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
Adım adım… O da olacak!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 11, 2022
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi.
Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız.
🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇰🇬🇺🇿🇭🇺🇹🇲 @Turkic_States pic.twitter.com/kwwS3p0Uoa
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