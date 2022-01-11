Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması;

Türk Devletleri Teşkilatı, Dışişleri Bakanları Konseyi’nden Kazakistan'daki duruma ilişkin açıklama geldi;

Açıklama şöyle;

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine, Kazakistan'daki son gelişmeleri görüşmek üzere 11 Ocak 2022 tarihinde video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Mukhtar Tileuberdi, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbaev, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Abdülaziz Kamilov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Raşit Meredov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev katılmıştır.

Türk Devletleri Teşkilatı Üyelerinin ve Gözlemcilerinin halkları arasındaki kardeşlik bağlarını teyit ederek,

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması'nda ifade bulan, bölgede ve dünya genelinde barışın güçlendirilmesine, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunma yönündeki ortak amaçlarına atıfta bulunarak,

Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulacak şekilde Kazakistan halkının ve Hükümetinin yanında yer almayı bir sorumluluk addederek ve bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatının 6 Ocak 2022 tarihli açıklamasına atıfta bulunarak,

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Mukhtar Tileuberdi'nin Kazakistan'daki son gelişmeler ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini dinleyerek ve konuyla ilgili kapsamlı görüş alışverişini takiben,