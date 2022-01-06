Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan’da meydana gelen olaylar hakkındaki açıklama yaptı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası 2 Ocak'ta başlayan gösteriler 4. gününe girdi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi, zamlar geri alındı. Ancak şiddet olaylarının önü alınamıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi. Örgüt de, Kazakistan'a sınırlı bir süre için asker gönderileceğini duyurdu.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan açıklama geldi

Türk Devletleri Teşkilatı da Kazakistan’da meydana gelen olaylar hakkındaki açıklama yaptı.

Açıklamada:

"Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri olarak,

Kazakistan’daki son olaylar ışığında; Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz.

Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.

Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ifadelerine yer verildi.