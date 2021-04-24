"Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya bağlıyız"

Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Halid el-Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş'un İtalya temasları kapsamında kullandığı öne sürülen, dış güçlerin Libya'dan ayrılması hakkındaki ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlatılan ve Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını sağlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Yol Haritası'na bağlılık konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Devamında Mişri, "Aynı zamanda, Yol Haritası'nın 6. Maddesinin 10'uncu Fırkasına göre, geçmişteki meşru anlaşmaları iptal etmek veya düzenlemek bu hükümetin yetkisi dahilinde değildir." ifadelerini kullandı.

Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetti:

"Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz."

Mişri, şöyle devam etti:

"Libya topraklarındaki yabancı güçlerin varlığına gelince, bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz ve bu hiç kimsenin tartışmasına konu olmamalıdır. Ancak herkes, paralı askerler ve imzalanmış anlaşmalar gereği (Libya'da) bulunan güçler arasındaki farkın bilincinde olmalıdır. Yürütme otoritesinin de buna dikkat etmesini, Yol Haritasına tam olarak saygı göstermesini ve ona bağlı kalmasını umuyoruz."

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, dün başladığı başkent Roma’daki temasları kapsamında, bugün İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda İtalyan vekillerle bir araya geldi.

İtalyan Nova ajansının haberine göre, Menguş komisyon toplantısında, “Türkiye ve diğer devletlerle diyalog başlattık. Niyetlerimizde kararlıyız. Biz bu ülkelerden işbirliği yapmalarını ve tüm yabancı güçleri Libya topraklarından çıkarmalarını talep ediyoruz. Bu ulusal egemenliğimiz için öncelikli bir konu. Bu hedefin bir günde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ama müzakerelerin sonucu olmalı. Herkesin uygunluğunu da kaydettik ki bu da bize umut veriyor.” ifadelerini kullandı.