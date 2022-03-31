AjansHaber.com.tr Spor Türk derbisinde ilk raunt VakıfBank'ın

Türk derbisinde ilk raunt VakıfBank'ın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında VakıfBank sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet ilk maçta VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi.

Türk derbisinde VakıfBank ilk maçta Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek final yolunda avantaj sağladı.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBanklı Guimaraes seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Haak, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu,

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Vargas, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Federovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, Menezes,

Setler: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

Süre: 107 dakika (26, 26, 29, 26)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi
Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu
Cüneyt Çakır'a İsviçre'den davet
Türk derbisinde ilk raunt VakıfBank'ın
Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiası
Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu