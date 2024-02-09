Türk: “CHP'yi destekledik ama lider yok!”

Bir televizyon kanalında gündeme ilişki soruları yanıtlayan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin “CHP'yi destekledik ama orada lider yok” ifadelerini kullandı.

Çözerse, Erdoğan çözer

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 6’lı masa sürecini de değerlendiren Türk, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğine inancımız yoktu. Bugün de yok. CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözecek kabiliyette değil. Bugün bir lider yok orada. Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider” şeklinde konuştu.

6’lı masayı ve CHP’yi desteklediklerinin de altını çizen Türk, “CHP'yi destekledik ama Kürt sorununu çözecek irade ve liderlik orada yok" dedi. Ahmet Türk, CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını savunurken, “Sayın Özgür Özel demokratik bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak, hak ve özgürlüklerini sahiplenecek bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Demirtaş’ın çekilmesi

Bir soru üzerine Başak Demirtaş’ın İstanbul için adaylıktan çekilmesini de değerlendiren Ahmet Türk, “Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı” diye konuştu.