İsrail limanlarına uğrayacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi artırıldı.

Bu kapsamda İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

Açıklamada sürecin bakanlık tarafından yakından takip edildiği de vurgulandı.

Güvenlik seviyesi 3 ne demek?

"Güvenlik seviyesi 1- Normal", gemiler ile liman tesislerinin normal faaliyetleri yürütülürken geçerli oluyor.

"Güvenlik seviyesi 2- Artırılmış", artan bir güvenlik olayı riski olduğuna işaret ediyor.

"Güvenlik seviyesi 3- Olağanüstü" ise olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin bulunduğu zaman uygulanan seviyeyi ifade ediyor.