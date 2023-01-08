Türk Başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.