Turizm gelirleri ilk 6 ayda rekor kırdı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Turizm gelirleri yılın ilk altı 6 aylık döneminde yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye'ye 22 milyon 945 bin ziyaretçi geldi. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin 99,9 dolar olduğunu açıkladı.

Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.