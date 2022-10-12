Geçtiğimiz günlerde siyasete dönme sinyalleri veren eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Çömez'e, İYİ Parti rozetini Meral Akşener taktı.

"Tam 15 yıl sonra bugün aynı çatının altında"

Kürsüde konuşma yapan Çömez, "Tam 15 yıl sonra bugün aynı çatının altında yurtsever, kararlı ve yürekli bir lider ve onun yol arkadaşlarıyla buluştuğum için yaratana şükrediyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak ve bu aziz millete hak ettiği huzuru yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve onun lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Balıkesir ziyaretinde ilk sinyalleri vermişti

Çömez geçtiğimiz aylarda Meral Akşener'in Balıkesir ziyaretine katılmış, ziyaretin ardından "Sayın Meral Akşener doğduğum büyüdüğüm topraklardaydı bugün. Sokaklara sığmayan kalabalıklar, bir devrin kapanışını ve pırıl pırıl bir güneşin doğuşunu müjdeliyordu" açıklamasında bulunmuştu.