Turgut Özal Üniversitesi, "Tazelenme Üniversitesi" olacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Tazelenme Üniversitesi" protokolü imzalandı.

MTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç arasında gerçekleştirilen protokol, 60 ve üstü yaş grubundakilerin üniversitede 4 yıl boyunca belirli konularda dersler alıp, 4 yıl sonunda bir belge ile MTÜ'den mezun olmalarını içeriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerin sosyal ve kültürel sorumluluklarının olduğunu, imzalanan protokolle bölgede rol model olacaklarını belirtti.

60 ve üstü yaş grubundaki herkesin buraya müracaat edebileceğini ancak bir sayı sınırlaması olacağını kaydeden Karabulut, "Alacakları dersler genelde sosyal hayatta kendilerine lazım olacak dersler. Herhangi bir mühendislik veya sosyal disiplin dalında değil, genel anlamda 60 yaş üzeri insanlarımızın ihtiyacı olan sosyal içerikli dersler olacak." ifadesini kullandı.

Yaşlıların üniversite ile sosyalleşeceklerini ve gençlere de örnek olacaklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, şöyle devam etti:

"İhtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, yaşlılarımızın öğrenme merakı ve isteği sadece teşvik edilmeyecek, aynı zamanda kendisine ve topluma hala faydalı olabilen, bağımsız ve katılımcı 'yeni yaşlılar', bu yeni girişimin katma değeri olacaktır. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli özelliği rezervlerinizi korumak ve geliştirmek, yeterliliklerinizi artırmak. Yeni bilgi ve deneyimler edinmek, tecrübe transfer etmek ve tecrübeler kazanmak. Kriz durumunda bunu sevk ve idare edebilmek. Bunları öğrencilerimiz 4 yıl boyunca yeniden öğrenecekler, kampüs içerisindeki genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bu karşılıklı öğrenme ve karşılık eğitim programı içerisinde gerçekleşecek olan çok güzel bir model."

Karabulut, proje ile gençlerin büyüklerin tecrübelerinden faydalanacağını, yaşlıların da onların destekleri ile daha verimli zamanlar geçireceğini kaydetti.