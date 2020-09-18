Turgut Özal Tıp Merkezinde de Kovid-19 aşısı denenecek

Beytur, yazılı açıklamasında, Kovid-19 faz-3 aşı çalışmasına dünyayla aynı zamanda Türkiye'de de başlandığını hatırlattı.

Bu aşının Türkiye'de 9 ilde yapılacağını aktaran Beytur, şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın Malatya ayağı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılacak. Geliştirilen aşı inaktif virüs (ölü virus) aşısı ve ilk iki faz çalışmaları başarı ile tamamlandı. Çalışmanın etik kurul izinleri ve Sağlık Bakanlığı onayı alındı. Malatya koordinatörlüğünü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yaşar Bayındır yürütüyor. Hastane olarak tüm hazırlıklarımız tamamlandı ve kısa süre içerisinde sağlık çalışanı gönüllüler üzerinde çift kör, randomize, kontrollü çalışma şeklinde denenecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak isteyenlerden çalışma şartlarına uygun olanlara öncesinde gerekli tetkikler (PCR, antikor) yapıldıktan sonra aşı uygulanacak ve bir yıl süre ile takip edilecek."

Söz konusu çalışmanın dışında iki farklı aşı çalışması için de yine Turgut Özal Tıp Merkezi seçildiğini ve bilahare bu çalışmalara da başlanacağını aktaran Beytur, şunları kaydetti:

"Güçlü bir laboratuvar ve klinik alt yapısı olan Turgut Özal Tıp Merkezinin böyle bir prestijli çalışmaya dahil edilmesi tesadüf değildir. 33 yıllık Tıp Fakültemizin akademik gücü ve hocalarımızın gayreti ile bu güven oluşmuştur. Kurumumuzun bu günlere gelmesinde kurulduğu günden bugüne tüm yönetimlerin katkısı olmuştur. Bu vesileyle özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelime teşekkür ederim."