Turgut Aydın Holding'den o iddialara sert yanıt!

Türkiye'nin en önemli zincir marketleri arasında yer alan A101'i bünyesinde bulunduran Turgut Aydın Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medya üzerinden ortaya atılan asılsız iddialar mahkemeye taşındı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokulan ve fotoşop olduğu açıkça belli olan paylaşımlarda Ahmet Yaşar Aydın'ın "Gönlümüz 6'lı masadan yana, eğer kazanırlarsa halkımız ucuz ürünlere kavuşacaktır." dediği iddia edilmişti.

İddiaları mahkemeye taşıyan Turgut Aydın Holding, paylaşımları yapan hesapların kullanıcıları hakkında "Bir milyon TL" tutarında tazminat davası açtı.

Aydın hakkında sosyal medya üzerinden başlatılan karalama kampanyasının market savaşlarının kızıştığı döneme denk gelmesi ise dikkat çekti.

Turgut Aydın Holding'den basın açıklaması

"Konuya ilişkin Turgut Aydın Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turgut Aydın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Yaşar Aydın hakkında sosyal medya kanalları üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyası nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Organize şekilde, bazı sosyal medya hesapları yoluyla ve hiçbir kaynak belirtmeden Sayın Ahmet Yaşar Aydın’a atfedilen görüşlerin tümü hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Toplumumuzu yanıltmaktan başka kaygı gütmeyen bu girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Hayal ürünü görüş ve iddialar üzerinden şahıs ve kurumların itibarına kasteden sosyal medya kullanıcılarına karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı kamuoyuna arz ederiz.

A101 olarak müşterilerimize yüksek kaliteli ürünleri en ucuza satmaya devam edeceğiz.

Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız."