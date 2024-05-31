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Turgut Altınok'un kızı, Efe Bezci ile dünyaevine giriyor

Bir dönem Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Besa Holding'in patronu Efe Bezci, Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile dünyaevine giriyor.

Besa Holding'in yönetim kurulu başkanı ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci ile eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı 7 Haziran'da nişanlanacak.

Bezci ile Altınok'un nişanı Ankaralı iki köklü aileyi bir araya getirecek.

Şu sıralar heyecanlı bir hazırlık içinde olan çiftin nişan törenine, aile üyeleri ve yakın dostları katılacak. Çiftin düğün tarihini ise ilerleyen günlerde kararlaştırması bekleniyor.

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