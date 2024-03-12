Turgut Altınok, ABB'nin borcunu açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Turgut Altınok, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Saha seçimi kazandığımızı söylüyor. Alan iyi, saha iyi, sokak iyi. Ankara'mızın bütün ilçelerini gezdim. Bir taraftan da büyük ilçelerimiz var, 10 sefer gittiğim, 9 sefer gittiğimiz yerler var. Sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıyoruz. Bir taraftan esnaf geziyorum. Sokak orada kendini daha çok gösteriyor. Vatandaşlarımızın ilgisi, sevgisi. Bol bol fotoğraf çektiriyoruz. Ankara'da saha iyi."

"ANKARA HİZMET İSTİYOR, ESER İSTİYOR"

"Bir taraftan CHP'li seçmene de saygısızlık yaptılar. Ankara hizmet istiyor, eser istiyor. Ankara bunaldı. Ankara büyükşehir değil büyük bir kasaba oldu. Ankara'nın ışıkları söndü. Hayalet bir şehir, hayalet bir belediye başkanımız var Ankara'da gözükmeyen. Bugün Ulus'taydım. Orada sordum vatandaşlara 'Allah aşkına bir kez sokakta gördünüz mü?' dedim. 'Görmedik' dediler. Ama Altınok sokakların adamıdır. Keçiören'de 'sokakta görsem tanırım' diyenlerin oranı yüzde 85. Hadi tatile gideyim, yurt dışına gideyim, böyle bir şey yok."

"Bütün şehir ve kent sizin ailenizdir. Bütün çocuklar sizin çocuklarınızdır. Ankara'nın çok problemi oldu. Problemler çoğaldı. Vatandaş şunun farkında. Mahalleleri geziyorum, ilçelere gidiyorum. Büyükşehir belediyesinin ilçelerde bir hizmet var mı? Bir eser var mı? 2019'daki sözleri de alıyorum. İnanın bizim ilçe belediye başkanlarımız destan yazmış. Büyükşehir belediyesi hiçbir şey yapmamış. Varsa bir eseri söyleyin bana? Hakkını verelim. Söylenen şu 'Burada hiçbir eseri yok'. Hatta 'seçimden seçime seçim bürosu açılışına ve kurdela kesmeye geliyor' dediler. Sokakta 'CHP'liyim sana oy vereceğim' diyen vatandaşımız da var."

"CİDDİ BİR ULAŞIM VE TRAFİK PROBLEMİ VAR"

"Ankara'da ciddi bir ulaşım, trafik problemi var. Sabahları insanlar işlerine 1,5-2 saatte gidiyorlar. Otobüs duraklarında bekleme dönemi, kuyruklar uzadı. Vatandaşlarımıza soruyorum, 'Ankara'nın trafik problemi var mı, yok mu?'. Sincan'da vatandaşlarımızın söylediği ilk otobüs durağında bindiysen bindi, onun dışında yok. Balık istifi gibiler. Depremden birçok vatandaşımız Ankara'ya geldi. Gelenlerin yüzde 85'i döndü. Bize geldiler 'hakkınızı helal edin' dediler. Kardeşlerimizin zor gününde üzerimize düşen sorumluluğu, vebali yerine getirdik. Ankara'da altgeçit, üstgeçit, köprülü kavşaklar yapılmadı. Her sene Ankara'ya 100 bin araç giriyor. 2024'de 124 bin araç trafiğe girecek."

"Eğer metro dahil bu projeler hayata geçirilmezse, 2,5 yıl sonra Ankaralı 'eyvah biz ne yaptık' diyecek. Aksi bir durum olursa iradeye saygımız var tabii. Ankara'daki problemleri Altınok'un çözeceğine inandıklarına inanıyorum. Şu anda Ankara'da ciddi ulaşım çilesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi 400 tane otobüs aldı. 2 bin civarında otobüsü var. Otobüslerin en az 1000 tanesinin yenilenmesi lazım. Şu an tamirini yapamıyor. Yedek parça yok. Ustalar emekli olmuş, bir taraftan böyle bir problem var."

ALTINOK BORCU AÇIKLADI

"Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım aşağılayıcı bir cümle. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde."

"Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var."