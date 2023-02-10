TÜRGEV, depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, ​​​​​​​1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin; 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi; 500 koli ıslak mendil; 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

Yurtlarda uzun süre dayanacak gıdalar ve soğuğa dayanıklı kıyafetler üretiliyor

TÜRGEV, Türkiye genelindeki tüm yurtlarını depremzede kabulü için uygun hale getirerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bilgi paylaşımı yaptı.

Yurtlar, Türkiye genelinde gönüllülerle birlikte depremzedelerin ihtiyaçları için çalışan gönüllülük merkezleri haline getirildi. Kandilli Zekiye Gönenç Ortaöğretim Yurdu'nda yemek ve dikiş atölyeleri deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için üretim merkezine dönüştürüldü. Burada uzun süre dayanacak gıdalar ve soğuğa dayanıklı kıyafetler üretiliyor.

Vakfın Psikolojik Danışmanlık Merkezi, depremden etkilenenler için uzaktan ve yerinde olmak üzere rehabilitasyon ve psikolojik destek çalışmalarına başladı. Vakıf, deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere Kızılay'a nakdi yardımda da bulundu.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.