Turan: "Şimdi çamur siyaseti yapmaya başladılar"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları itirazlara değindi.

Yeni hükümet sistemiyle yeni bir uygulamaya geçildiğini hatırlatan Turan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2014 seçimlerinde 7 yıllığına seçilmişti. Ama 2017'deki yeni hükümet sistemiyle ilgili yapılan değişiklik neticesinde 2 defa 5 yıllığına üst üste aday olabileceği çok açık ve net bir şekilde yazmaktadır. Evrensel bir hukuk kuralıdır; kanunlar geriye doğru işletilemez ve uygulanamaz. Bu herkesin bildiği bir kuraldır. Dolayısıyla sandıkta yenileceğini anlayanlar şimdi çamur siyaseti yapmaya başladılar." diye konuştu.

Turan, muhalefet partilerine "Hani adaylığını tartışmaya açmıyordunuz, hani gümbür gümbür geliyordunuz, ne oldu şimdi?" sorularını yöneltti.

Milletin her seferinde önüne kurulan bütün bentleri güçlü bir sel gibi patlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkenin başına getirdiğini anlatan Turan, "Bu Sabih Kanadoğlu vesayetçi tutumundan, davranışından ve uygulamalarından bıkmadınız ve yorulmadınız." ifadelerini kullandı.

Muhalefete sonuç alamadığı yolu neden tekrar denemeye kalktığını soran Turan, "Sandık sonuçlarından ümidinizi kestiniz. Her ne kadar sürekli anket sonuçları üzerinden manipülasyon yapmaya kalksanız da siz de biliyorsunuz ki kaybedeceksiniz. Kaybedeceğinizi bildiğiniz halde aynı yalanları sürekli servis edip hem seçimlere gölge düşürmeye hem de seçim sonrası yapacağınız kışkırtma ve taşkınlıklar için zemin oluşturmaya, toplumun psikolojisini hazırlamaya çalışıyorsunuz. Biz, sizin bu oyununuzu biliyoruz ve görüyoruz. Bu millet sizin bu oyununuzu yutmayacak, bu vesayet alışkanlıklarından vazgeçin." değerlendirmesinde bulundu.

Hak hukuk, adalet sadece reklam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda terör örgütlerinden destek açıklamalarının geldiğini söyleyen Turan, "Terör örgütlerinin elebaşları adeta birbirleriyle yarışıyor." dedi.

Paris'te HDP adına konuşma yapan Veysel Keser'in "Herkes bilsin ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı." sözlerini aktaran Turan, "İşte buyurun, İYİ Parti'ye duyurulur. 'Terör örgütünün gölgesi masanın üzerine düşmüştür.' diye isyan eden Ağıralioğlu'nun sesini kısmak için ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

CHP'li isimlerin "hesaplaşacağız" şeklinde söylemleri olduğunu dile getiren Turan, şu görüşleri paylaştı:

"Dillerinden düşürmedikleri bir slogan var; hak, hukuk, adalet. Ama görüyoruz ki; hak ve hukuku sağlamak için adalete ihtiyaçları yok. Gelir gelmez hesap sormaktan, rövanş almaktan, yargısız infaz etmekten bahsediyorlar. Bu nasıl bir hak, hukuk, adalet anlayışıdır? Herhalde geçmişte yaşattıkları 'Sanığın idamına, mahkemenin de bilahare devamına' anlayışını devam ettirmek istiyorlar. Hak, hukuk, adalet sadece reklam yüzü olarak kullandıkları bir motto."