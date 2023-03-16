Turan: "Şehitler gününde görüşmek ne demek?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti TBMM Grubu'nun, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masadan ayrıldıktan iki gün sonra masaya yeniden oturduğunu ifade eden Turan, "(Ölümle sıtma arasında bir tercihte bıraktılar), 'Millet iradesini yansıtmıyor' dediniz. Masayı 'kumar masası' olarak nitelendirdiniz. İki gün sonra zoraki masaya oturdunuz. Sizi ölüm ile sıtma arasında tercihte bırakanlar kimler? O masaya oturmaya zorlayan kimlerdir? Buz dağının görünen yüzü masa, arkasında kimler var?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi 18 Mart'ta ziyaret edeceğini anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"CHP masanın lokomotifi, HDP ile görüşecek. Masanın vagonlarının, ölüm ile sıtma arasında tercihte kalarak oturmak zorunda kalanların, garnitür olarak konulanların, kiminle görüştüğü bizi ilgilendirmez. İstedikleri ile görüşebilirler. Cumartesi; görüşülen tarihe bakın. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, yıllardır güvenlik kuvvetlerimizin, vatandaşlarımızın kanını döken, bu memlekete en büyük kötülüğü yapan terör örgütünün siyasi uzantılarıyla 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde görüşmek ne demek? Başka bir gün mü yok? Sübliminal mesaj arayanlar, bu görüşme üzerinde yoğunlaşarak ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar."