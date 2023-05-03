Turan: “Onlar mutfakta biz balkonda”

TBMM’de bir grup gazeteci ile bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmalarını ve Millet İttifakı’nın söylemlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda kazanacağını ifade eden Turan; “Türkiye şimdiye kadar ikinci turu yaşamadı. İlk turda Cumhur İttifakı’nın zafere gideceğini düşünüyorum. Tabi milletimizin kanaati” diye konuştu. Turan; seçimin ikinci tura kalması halinde ‘Türkiye’de her kesimle görüşürüz’ sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek; “Seçim olsun veya olmasın. Terörle bağı olmayan herkesle görüşürüm. İsteriz de terörle ilişkisine son versin. Kandil ile bağını koparsın, sivil bir parti olsun” diye konuştu.

Turan 6’lı Masa paydaşlarının mitinglerini de eleştirerek; “Van’da zafer işareti yaparken; Tokat’ta Yozgat’ta bozkurt işareti yapanlara bu millet itibar etmez” dedi.

Turan’ın açıklamaları şöyle;

(Muhalefetten seçime yönelik manipülasyon iddiaları): Türkiye demokrasi geleneğine sahip seçimleri şeffaf yürüten tüm siyasi partilerin açıktan takip ettiği bir yönetimi benimsiyor. Bu manipülasyonların yapılma ihtimali olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Halk bizi seçerken iyi seçmezse kötü diye bir ahlakımız yok. Oradaki söylemde terör örgütlerinin bu seçimdeki yenilgiyi beklemesinden kaynaklanıyor. Bunun yola açacağı bir durumdan bahsediyor.

(HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteği resmî olarak açıklaması): HDP’nin terörle bağını kesmesini savundum. Apo’nun heykelini asacağımızdan onu serbeste bırakacağımıza kadar söylemlerle kandilin bir parti olduğunu gösterdi. CHP ve HDP’nin flörtleri yeni bir şey değil. HDP’nin dersini 14 Mayıs akşamı milletimiz verecektir MHP’den daha milliyetçi olacağım diyen İYİ Partililerin bunları görmezden gelmesine anlam çıkaramıyorum. Onlar böyle yapmaya devam etsinler biz balkonda konuşmaya devam edeceğiz. Beyaz gömlek giyerek beyaz olunmaz. Aylardan beri Kılıçdaroğlu parlamenter sistem demiyor. Bu konuyu niye unuttular niye değerlendirmiyorlar. Bence Kılıçdaroğlu mevcut sistemi sevdi ve parlamenter sistemin adını bile anmıyor.

(HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan MMU Kaan’dan bombalar yağacak sözleri) Teröristlerin başına o uçaklardan bombalar yağacak. O yüzden doğru söylemiş. Dünyada caydırıcı güç olmak istiyor Türkiye. O nedenle ordusuna ilişkin alt yapısını güçlendirip ben de varım diyor. Bizi ordunu yoran süreçler sona erdi.