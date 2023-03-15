Turan: "Kumar oynamasına müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın bir yılı aşkın süredir toplanıp dağıldığını, cumhurbaşkanı adaylarını da yıpranmaması için açıklamaktan uzak durduklarını söyledi.

Gelinen süreçte yıpranmaya ihtiyacı olmayan bir adayın ismini açıkladıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar girmiş olduğu bütün seçimleri kaybetmiş, dolayısıyla hiç yıpranmamış bir ismi buldular ve milletimize cumhurbaşkanı adayı olarak takdim ettiler. 'Kumar masası' olarak tarif ettikleri masadan kalkanlar, sonrasında yeniden masaya döndüler. Rüzgar olmayan bir havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır. Bu üstü kolay bir şekilde örtülebilecek bir durum değildir. Kumar masası olarak nitelendirdiğiniz altılı masanın ve sakinlerinin, ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle kumar oynamasına müsaade etmeyeceğiz."