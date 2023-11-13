Turan, kızının nikah töreninde Gazze'yi unutmadı!

Hasan Turan'ın kızı Hüdanur Turan'ın, Burak Can Çelik ile hayatını birleştirdiği nikah töreni İstanbul'da yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda bakan, siyasetçi ve milletvekilinin de katıldığı nikahta, genç çift Filistin atkısı taktı. Nikah töreninde, Gazze'de yaşananların anlatıldığı program düzenlendi.

Hasan Turan, yaptığı konuşmada, "Kızım evleniyor, seviniyorum. Fakat aynı gezegende yaşadığımız başka coğrafyalarda binlerce kız çocuğunun, bebeklerin bombalar altında feryat figan içinde ölümlerine tanık oluyoruz. Duygularımız aynen Gazze gibi paramparça." dedi.

Nikah töreninde davetlilere Gazze'de 2 milyonun üzerinde ağacın yok edildiği belirtilerek Filistin'in sembolü zeytin fidanı dağıtıldı. Fidanların üzerinde "Zeytinin diyarı Filistin'de büyüyemeden zalimce şehit edilen her bir çocuk için bu fidanları büyütmenizi istiyoruz." ifadeleri yer aldı. Nikah töreninde, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.