Turan: “Kılıçdaroğlu, artık tıbbın konusu”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, "polis ve jandarmanın uyuşturucu ticaretine göz yumduğunu ve cari açığın bu şekilde kapatılmak istendiğini" iddia ettiğini söyledi. Bu beyanların, akli melekeleri yerinde olan bir siyasinin yapacağı açıklamalar olamayacağını dile getiren Turan, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin konusu olmaktan çıktı, tıbbın konusu haline geldi. Cumhuriyet tarihinin, siyasi hayatın belki de en vahim ve utanç verici suçlamaları." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının, Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda suçlu durumuna getirmenin çabası olduğunu savunan Turan, bu ülke adına siyaset yapan hiç kimsenin bunu yapamayacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin, başörtüsüne anayasal güvence konusunda siyasi partilerin Meclis gruplarını ziyaretine de değinen Turan, "İYİ Parti ve HDP topu yetkili kurullarına havale etti, CHP ise reddetti. Ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmak istediğiniz konuyla ilgili anayasa teklifi getirmişiz. Bunu neden reddediyorsunuz? Demek ki bugüne kadar ortaya koymaya çalıştığınız helalleşme tiyatrosu bir yalan, palavradan ibaretti. Bu, sizin samimiyetsizliğinizi açık şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.