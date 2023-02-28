Turan: "Enkazda tepinmek siyasi yağmacılık"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bir yerde dert varsa derman; yara varsa merhem olunması; acı varsa dindirilmesi gerektiğini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Depremin ortaya çıkardığı enkazın üzerine gelip tepinmek, siyasi yağmacılıktan başka bir şey değildir. Milletimizin acılı gününde onların acılarını paylaşmak yerine, bulduğu her mecra üzerinde bu acıları daha da derinleştirenleri tarihin hükmüne, milletimizin vicdanına ve Allah'a havale ediyoruz. Hükümeti istifaya davet edenler, depremi adeta yol yöntem olarak aparat, araç haline dönüştürerek, sürekli saldırgan tutum ortaya koyanlar, milletimizin nezdinde hiçbir karşılık bulmayacaktır."

Turan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin üzerinden 26 yıl geçtiğine işaret ederek, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihindeki kara lekelerden biri olduğunu belirtti. Bin yıl da geçse 28 Şubat anlayışını asla unutmayacaklarını vurgulayan Turan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı da vefatının 12. yılında rahmetle andı.