Turan: “Dünya ile yarışır hale getirmek gerekiyor”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD), Deloitte işbirliğiyle hazırladığı "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak-Kurumlarda Girişimcilik Yönetimi ve Yöntemleri" başlıklı rapor tanıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu, girişimciliğin ve inovasyonun kurumlara sağlayacağı rekabet avantajlarını ve kurumlarda girişimcilik modellerini vaka örnekleri ile ele alan bir rapor hazırladı.

Rapor tanıtım toplantısının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik gerçekleştirdi.

Kurumlarımızı da inovasyon konusunda dünya ile yarışır hale getirmek gerekiyor

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, şirketlerin kalıplaşmış süreçlerini gözden geçirmesi ve yeniliği kucaklamasında en önemli araçlardan birisinin girişimcilik olduğunu belirtti.

Turan, "En iyi mühendislere sahip de olsanız, pazarın hakimi de olsanız, yenilik bazen bir girişim ekibinin ellerinden çıkar, gelir ve köklü kurumunuzun tüm ürünlerine sirayet eder. Dünyada sayısız örneği olan 'kurum ve girişim' işbirliğiyle ortaya çıkan inovasyonları takip etmek, kurumlarımızı da inovasyon konusunda dünya ile yarışır hale getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Eyilik de her zaman "girişimci bakış", "girişimci ruh", "girişimci zihin" dediklerini kaydetti.

Eyilik, "Bireylerin girişimciliğine vurgu yapıyoruz. Oysaki kurumların girişimciliği anlaması, benimsemesi ve desteklemesi de günümüz iş dünyasında değer yaratmanın, sürdürülebilir gelişme ve rekabet avantajı sağlamanın bir yolu." değerlendirmelerinde bulundu.

Moderatörlüğünü TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Alp Eren Göktürk'ün üstlendiği rapor tanıtım bölümünde, Deloitte Danışmanlık Kıdemli Müdürü Yakup Peker sunum gerçekleştirdi.

TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Metin Salt'ın yönettiği "Kurumlarda Girişimcilik Dönüşümü Üzerine: Dün, Bugün ve Yarın" başlıklı panelin konuşmacıları ise Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi Müdürü Hümeyra Boztunç ve Ankara TEKMER Üst Yöneticisi (CEO) İmran Gürakan oldu.