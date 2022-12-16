Turan: “Bu işte bir gariplik var”

TBMM'de düzenlediği basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını hatırlatarak "Ceza alan kişi üzülür. Biri 'ceza aldım' diye başka biriyle 'çak' yapıyor, birbirlerini kucaklayıp sevinç gösterileri yapıyorsa bu işte bir gariplik var demektir. Buna şaşılır, gülünür." diye konuştu.

Mahkeme kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında açıklandığını hatırlatan Turan, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile İmamoğlu sarmaş dolaş birbirlerini kutluyorlar. İmamoğlu'nun eşi de garip garip bakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor, 'Üzülsem mi ağlasam mı?' diye bakıyor. Şu yaşıma geldim, bugüne kadar yargılama sonucu verilen bir cezanın ilk kez böyle karşılandığına şahit oluyorum. Milletimiz bu tiyatroyu görüyor." görüşlerini dile getirdi.