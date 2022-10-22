Turabi, Survivor 2023 için: Kesin geliyorum!
Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Turabi’den 2023 Survivor için açıklama geldi. Turabi sevenlerini heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Çamkıran sosyal medyadan "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna "Kesin geliyorum" yanıtını verdi.
Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran'ın Survivor 2023'e katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
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Çamkıran'a bu yıl yarışmaya katılıp katılmayacağı sorusu yöneltildi. Twitter üzerinden açıklama yapan "Turbo" lakaplı yarışmacı 2023 Survivor'a katılacağının sinyalini verdi.
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2023 Survivor kadrosu merak edilirken eski yarışmacı Turabi, "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim.
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