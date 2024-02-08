2 şampiyon gitti, 2 şampiyon geldi! Olay konsey...

Survivor 2024'e dün geceki ada konseyi damga vurdu. Nagihan Karadere ve Nefise Karatay diskalifiye olmanın adeta eşiğinden döndü.

İkilinin, Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı tatsızlık Acun Ilıcalı'yı ve ekibini çıldırttı.

İkili hakkında karar çıktı

Acun Ilıcalı, bu iki başarılı yarışmacıyla da ayrı ayrı konuşarak kendilerinden söz ve garanti istedi.

Acun; huzurun asla bozulmaması gerektiğini, izleyicilerin bu durumdan hoşlanmadığını ve tekrarı olursa diskalifiye olacaklarını yarışmacılara bildirdi.

Nagihan Karadere ve Nefise Karatay yarışmaya kendi istekleriyle devam etme kararı aldı.

İki isimle yollar ayrıldı

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyunlarında yer almamıştı. Ardından yarışmaya yeni katılan eski şampiyon Nihat Altınkaya da ilk oyununda sakatlık geçirmişti.

Bu iki isim hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi açısından erken bir veda ama bana göre sağlık en önemli şey.

Nihat da bugün ameliyata girdi ve başarılı geçti. Nihat yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Onun da Survivor hayatı 1 günde bitti. Ben buradan hem Turabi'ye hem Nihat'a sevgiler yolluyorum ama maalesef bu sezon birlikte olamayacağız."

3 yıldız isim katıldı

Yarışmacılar bu konuşmanın ardından şok yaşarken, Acun Ilıcalı adaya dahil olan 3 yeni yarışmacıyı açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Survivor 2016 Şampiyonu Avatar Atakan'ın, mavi takımın başarılı ismi Seda Ocak'ın kardeşi Sema Aydemir'in ve Survivor 2013 Şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin Survivor All Star 2024'e katılacağını açıkladı.