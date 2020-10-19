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Tunus'ta Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, koronavirüsle mücadele kapsamında Salı gününden itibaren bölge valilerine sokağa çıkma yasağı emri verme yetkisi verdi.

Başkent Tunus da dahil olmak üzere ülkenin pek çok bölgesi geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı uygulamaktaydı.

Virüsü yılın ilk dönemi kontrol altına almayı başaran Tunus'ta koronavirüs vakaları artarak bugün 40.000'den fazla kişiye ulaştı.

El-Meşişi, ülke çapında bir karantina olmayacağını, ancak ekonomik maliyetin çok yüksek olduğunu, bu yıl ekonominin 7% oranında küçülmesinin ve mali açığın ikiye katlanmasının beklendiğini ifade etti.

Reuters

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