AjansHaber.com.tr Gündem Tunceli'de ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı.

Ana Fatma mevkisinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak 6 köpek yavrusunu çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen köpekler, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.

Veteriner Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar, "Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı
İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapalı
Akciğerdeki kitle Kovid tedavisi sonrası kayboldu
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı
Açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı
Manavgatlı çiftçiler yeni traktörlerine kavuştu