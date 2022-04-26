Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan iki sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri sığınakları kullanılmaz hale getirdi.
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